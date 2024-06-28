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Белов Николай Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Белов Николай Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
16-б
Роль персоны
Жених
Дата события
26.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
26.01.1897
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Белов Николай Андреевич, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Белова (Гуляева) Анна Антоновна, дочь-девица (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Белов Андрей Иванович, отец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Гуляев Антон Геннадиевич, умерший крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Козлов Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Терентиевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Варфоломеевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Козлов Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Николай Андреев Белов отец Андрей Иванов Белов невеста Анна Антонова отец Антон Геннадиев Гуляев поручитель 1 Илья Никитин Козлов - по жениху поручитель 2 Александр Терентьев - по жениху поручитель 3 Михаил Вахрамеев - по невесте поручитель 4 Илья Никитин Козлов - по невесте
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Индексация данных проведена Андреем К.

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