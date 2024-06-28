Федор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Егорович

Федор Егорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Федор Егорович
Тип записи
о браке
Номер записи
15-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
26.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Василий Михайлович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Егоровна, дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Егор Александрович, умерший крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Кудряшов Николай Ананьевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Нелидов Геннадий Павлович, крестьянин (д. Дор, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Егорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Капустин Владимир Егорович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Василий Михайлов невеста Марья Егорова отец Егор Александров поручитель 1 Николай Ананьев Кудряшов - по жениху поручитель 2 Геннадий Павлов Нелидов - по жениху поручитель 3 Федор Егоров - по невесте поручитель 4 Владимир Егоров Капустин - по невесте
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close