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Мария Егоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Егоровна
Тип записи
о браке
Номер записи
15-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
26.01.1897
Возраст (лет)
31
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Василий Михайлович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Егоровна, дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Егор Александрович, умерший крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Кудряшов Николай Ананьевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Нелидов Геннадий Павлович, крестьянин (д. Дор, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Егорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Капустин Владимир Егорович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Василий Михайлов невеста Марья Егорова отец Егор Александров поручитель 1 Николай Ананьев Кудряшов - по жениху поручитель 2 Геннадий Павлов Нелидов - по жениху поручитель 3 Федор Егоров - по невесте поручитель 4 Владимир Егоров Капустин - по невесте
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