Василий Михайлович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Василий Михайлович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 15-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 26.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 26.01.1897
- Возраст (лет)
- 24
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Василий Михайлович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Егоровна, дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Егор Александрович, умерший крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Кудряшов Николай Ананьевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Нелидов Геннадий Павлович, крестьянин (д. Дор, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Егорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Капустин Владимир Егорович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Василий Михайлов невеста Марья Егорова отец Егор Александров поручитель 1 Николай Ананьев Кудряшов - по жениху поручитель 2 Геннадий Павлов Нелидов - по жениху поручитель 3 Федор Егоров - по невесте поручитель 4 Владимир Егоров Капустин - по невесте
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