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Куликов Федор Харитонович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Куликов Федор Харитонович
Тип записи
о браке
Номер записи
14-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
26.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Харитон Васильевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталья Яковлевна, дворянская девица (сельцо Круглово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Михаил Викторович, крестьянский сын (д. Митино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Харитонович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Шанров? Алексей Яковлевич, запасной бомбардир наводчик
Свидетель невесты №2 - Куликов Федор Харитонович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Харитон Васильев невеста Наталья Яковлева поручитель 1 Михаил Викторов - по жениху поручитель 2 Федор Харитонов - по жениху поручитель 3 Алексей Яковлев Шанров? - по невесте поручитель 4 Федор Харитонов Куликов - по невесте
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