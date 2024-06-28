Харитон Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Харитон Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 14-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 26.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 26.01.1897
- Возраст (лет)
- 55
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Харитон Васильевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталья Яковлевна, дворянская девица (сельцо Круглово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Михаил Викторович, крестьянский сын (д. Митино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Харитонович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Шанров? Алексей Яковлевич, запасной бомбардир наводчик
Свидетель невесты №2 - Куликов Федор Харитонович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Харитон Васильев невеста Наталья Яковлева поручитель 1 Михаил Викторов - по жениху поручитель 2 Федор Харитонов - по жениху поручитель 3 Алексей Яковлев Шанров? - по невесте поручитель 4 Федор Харитонов Куликов - по невесте
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