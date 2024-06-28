Федор Гаврилович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Федор Гаврилович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 13-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 26.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Кузовлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 26.01.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Сергей Андреевич, сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Никифорова) Наталья Яковлевна, дочь-девица (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Андрей Михайлович, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Никифоров Яков Прокофьевич, крестьянин (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Гаврилович, крестьянин (д. Кузовлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Гаврилович, крестьянин (д. Кузовлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Сергий Андреев отец Андрей Михайлов невеста Наталья Яковлева отец Яков Прокофьев Никифоров поручитель 1 Федор Гаврилов - по жениху поручитель 2 Николай Федоров - по жениху поручитель 3 Федор Гаврилов - по невесте поручитель 4 Николай Федоров - по невесте
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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