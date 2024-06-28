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(Никифорова) Наталья Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
(Никифорова) Наталья Яковлевна
Тип записи
о браке
Номер записи
13-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
26.01.1897
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Сергей Андреевич, сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Никифорова) Наталья Яковлевна, дочь-девица (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Андрей Михайлович, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Никифоров Яков Прокофьевич, крестьянин (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Гаврилович, крестьянин (д. Кузовлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Гаврилович, крестьянин (д. Кузовлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Сергий Андреев отец Андрей Михайлов невеста Наталья Яковлева отец Яков Прокофьев Никифоров поручитель 1 Федор Гаврилов - по жениху поручитель 2 Николай Федоров - по жениху поручитель 3 Федор Гаврилов - по невесте поручитель 4 Николай Федоров - по невесте
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