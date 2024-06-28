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Сергей Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Сергей Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
13-б
Роль персоны
Жених
Дата события
26.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
26.01.1897
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Сергей Андреевич, сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Никифорова) Наталья Яковлевна, дочь-девица (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Андрей Михайлович, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Никифоров Яков Прокофьевич, крестьянин (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Гаврилович, крестьянин (д. Кузовлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Гаврилович, крестьянин (д. Кузовлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Сергий Андреев отец Андрей Михайлов невеста Наталья Яковлева отец Яков Прокофьев Никифоров поручитель 1 Федор Гаврилов - по жениху поручитель 2 Николай Федоров - по жениху поручитель 3 Федор Гаврилов - по невесте поручитель 4 Николай Федоров - по невесте
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Индексация данных проведена Андреем К.

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