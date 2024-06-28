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Василий Иларионович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Иларионович
Тип записи
о браке
Номер записи
12-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
19.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Иван Захарович, крестьянин (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пелагея Платоновна, крестьянская вдова (д. Русиново, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Василий Иларионович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Иларионович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Иван Захаров невеста Пелагия Платонова поручитель 1 Василий Иларионов - по жениху поручитель 2 Василий Федоров - по жениху поручитель 3 Василий Иларионов - по невесте поручитель 4 Андрей Никифоров - по невесте
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