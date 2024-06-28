Иван Захарович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Иван Захарович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 12-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 19.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 19.01.1897
- Возраст (лет)
- 50
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Иван Захарович, крестьянин (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пелагея Платоновна, крестьянская вдова (д. Русиново, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Василий Иларионович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Иларионович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Иван Захаров невеста Пелагия Платонова поручитель 1 Василий Иларионов - по жениху поручитель 2 Василий Федоров - по жениху поручитель 3 Василий Иларионов - по невесте поручитель 4 Андрей Никифоров - по невесте
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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