Яков Степанович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Яков Степанович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 11-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 19.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 19.01.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Андрей Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Александра Васильевна, крестьянская девица (д. Петровское, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Капустин Федор Егорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Аринтьев Михаил Васильевич, крестьянин (д. Петровское, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Жуков Семен Васильевич, крестьянин (д. Петровское, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Степанович, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Андрей Степанов невеста Александра Васильева поручитель 1 Федор Егоров Капустин - по жениху поручитель 2 Михаил Васильев Аринтьев - по жениху поручитель 3 Семен Васильев Жуков - по невесте поручитель 4 Яков Степанов - по невесте
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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