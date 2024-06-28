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Жуков Семен Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Жуков Семен Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
11-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Петровское, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.
Дата брака
19.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Андрей Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Александра Васильевна, крестьянская девица (д. Петровское, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Капустин Федор Егорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Аринтьев Михаил Васильевич, крестьянин (д. Петровское, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Жуков Семен Васильевич, крестьянин (д. Петровское, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Степанович, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Андрей Степанов невеста Александра Васильева поручитель 1 Федор Егоров Капустин - по жениху поручитель 2 Михаил Васильев Аринтьев - по жениху поручитель 3 Семен Васильев Жуков - по невесте поручитель 4 Яков Степанов - по невесте
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