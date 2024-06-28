Никита Димитриевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Никита Димитриевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 10-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 19.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 19.01.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Дмитрий Васильевич, сын (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Петровна, дочь-девица (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Ананиевич, отец (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Петр Матвеевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Смирнов Павел Николаевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Никита Димитриевич (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Иванович, крестьянин (д. Пальцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Димитрий Васильев отец Василий Ананиев невеста Ирина Петрова отец Петр Матвеев поручитель 1 Василий Николаев - по жениху поручитель 2 Павел Николаев Смирнов - по жениху поручитель 3 Никита Димитриев - по невесте поручитель 4 Яков Иванов - по невесте
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.