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Ирина Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Ирина Петровна
Тип записи
о браке
Номер записи
10-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
19.01.1897
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Дмитрий Васильевич, сын (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Петровна, дочь-девица (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Ананиевич, отец (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Петр Матвеевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Смирнов Павел Николаевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Никита Димитриевич (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Иванович, крестьянин (д. Пальцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Димитрий Васильев отец Василий Ананиев невеста Ирина Петрова отец Петр Матвеев поручитель 1 Василий Николаев - по жениху поручитель 2 Павел Николаев Смирнов - по жениху поручитель 3 Никита Димитриев - по невесте поручитель 4 Яков Иванов - по невесте
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