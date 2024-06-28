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Дмитрий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дмитрий Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
10-б
Роль персоны
Жених
Дата события
19.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
19.01.1897
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Дмитрий Васильевич, сын (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Петровна, дочь-девица (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Ананиевич, отец (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Петр Матвеевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Смирнов Павел Николаевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Никита Димитриевич (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Иванович, крестьянин (д. Пальцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Димитрий Васильев отец Василий Ананиев невеста Ирина Петрова отец Петр Матвеев поручитель 1 Василий Николаев - по жениху поручитель 2 Павел Николаев Смирнов - по жениху поручитель 3 Никита Димитриев - по невесте поручитель 4 Яков Иванов - по невесте
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