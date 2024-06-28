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Геннадий Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Геннадий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
09-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
12.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
12.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Александр Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Маррия Геннадиевна, дочь-девица (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Геннадий Иванович (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Сергей Иванович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Иавнов, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Васильевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Александр Федоров невеста Маррия Геннадиева отец Геннадий Иванов поручитель 1 Сергий Иванов - по жениху поручитель 2 Андрей Никифоров - по жениху поручитель 3 Сергий Иавнов - по невесте поручитель 4 Михаил Васильев - по невесте
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