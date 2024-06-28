Александр Федорович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Александр Федорович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 09-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 12.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 12.01.1897
- Возраст (лет)
- 31
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Александр Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Маррия Геннадиевна, дочь-девица (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Геннадий Иванович (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Сергей Иванович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Иавнов, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Васильевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Александр Федоров невеста Маррия Геннадиева отец Геннадий Иванов поручитель 1 Сергий Иванов - по жениху поручитель 2 Андрей Никифоров - по жениху поручитель 3 Сергий Иавнов - по невесте поручитель 4 Михаил Васильев - по невесте
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.