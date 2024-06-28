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Быстров Арсений Антропович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Быстров Арсений Антропович
Тип записи
о браке
Номер записи
08-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Старово, Черностанская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
12.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Бурунков Василий Александрович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Бурункова Прасковья Ивановна, дочь-девица (д. Тимонино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иван Иванович, умерший крестьянин (д. Тимонино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Балакирев Федор Степанович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Быстров Арсений Антропович, крестьянин (д. Старово, Черностанская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Быстров Арсений Антопов, крестьянин (д. Старово, Черностанская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Василий Александров Бурунков невеста Параскева Иванова отец Иван Иванов поручитель 1 Федор Степанов Балакирев - по жениху поручитель 2 Арсений Антропов Быстров - по жениху поручитель 4 Андрей Никифоров
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