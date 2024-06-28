Быстров Арсений Антропович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Быстров Арсений Антропович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 08-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 12.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Старово, Черностанская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 12.01.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Бурунков Василий Александрович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Бурункова Прасковья Ивановна, дочь-девица (д. Тимонино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иван Иванович, умерший крестьянин (д. Тимонино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Балакирев Федор Степанович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Быстров Арсений Антропович, крестьянин (д. Старово, Черностанская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Быстров Арсений Антопов, крестьянин (д. Старово, Черностанская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Василий Александров Бурунков невеста Параскева Иванова отец Иван Иванов поручитель 1 Федор Степанов Балакирев - по жениху поручитель 2 Арсений Антропов Быстров - по жениху поручитель 4 Андрей Никифоров
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.