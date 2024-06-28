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Бурункова Прасковья Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Бурункова Прасковья Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
08-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Тимонино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
12.01.1897
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Бурунков Василий Александрович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Бурункова Прасковья Ивановна, дочь-девица (д. Тимонино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иван Иванович, умерший крестьянин (д. Тимонино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Балакирев Федор Степанович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Быстров Арсений Антропович, крестьянин (д. Старово, Черностанская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Быстров Арсений Антопов, крестьянин (д. Старово, Черностанская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Василий Александров Бурунков невеста Параскева Иванова отец Иван Иванов поручитель 1 Федор Степанов Балакирев - по жениху поручитель 2 Арсений Антропов Быстров - по жениху поручитель 4 Андрей Никифоров
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