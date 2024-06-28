Заварина Татьяна Федоровна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Заварина Татьяна Федоровна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 293-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 17.10.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 18.10.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Заварин Александр Николаевич
Отец - Заварин Николай Сергеевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Заварина Татьяна Федоровна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Кузнецов Федор Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Перешивкина Прасковья Александровна, крестьянка (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Николай Сергеев Заварин - Отметка: Внесено по опред. Яр.Еп.Н… 22/28 Августа 1911 Д 2 Ст № 1/189 1911. Св. 2 ст. № 1/159 1911 , родитель (мать) Татиана Федорова , восприемник 1 Федор Иванов Кузнецов , восприемник 2 Параскева Александрова Перешивкина
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.