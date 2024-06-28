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Заварин Николай Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Заварин Николай Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
293-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.10.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
18.10.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Заварин Александр Николаевич
Отец - Заварин Николай Сергеевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Заварина Татьяна Федоровна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Кузнецов Федор Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Перешивкина Прасковья Александровна, крестьянка (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Николай Сергеев Заварин - Отметка: Внесено по опред. Яр.Еп.Н… 22/28 Августа 1911 Д 2 Ст № 1/189 1911. Св. 2 ст. № 1/159 1911 , родитель (мать) Татиана Федорова , восприемник 1 Федор Иванов Кузнецов , восприемник 2 Параскева Александрова Перешивкина
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Индексация данных проведена Андреем К.

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