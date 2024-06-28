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Варвара Николаевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Варвара Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
292-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.12.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
31.12.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Татьяна Сергеевна
Отец - Сергей Николаевич, солдат (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Агриппина Андреевна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Варвара Николаевна, крестьянская жена (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Венедиктович, мещанин (г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Сергей Николаев , родитель (мать) Агрипина Андреева , восприемник 1 Михаил Венедиктов , восприемник 2 Варвара Николаева , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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