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Жиганова Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Жиганова Анна Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
291-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.12.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.12.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Татьяна Александровна
Отец - Жиганов Александр Васильевич, крестьянин (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Жиганова Анна Васильевна (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дмитрий Васильевич, крестьянский сын (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Татьяна Васильевна, крестьянская жена (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Александр Васильев Жиганов , родитель (мать) Анна Васильева , восприемник 1 Димитрий Васильев , восприемник 2 Татиана Васильева , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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