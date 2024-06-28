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Павел Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
289-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.12.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Фондяково, Лисинская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
23.12.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Павел Михайлович
Отец - Михаил Константинович, Любимский мещанин (д. Фондяково, Лисинская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Степановна (д. Фондяково, Лисинская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Егор Константинович, мещанский сын (д. Фондяково, Лисинская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Феодосия Филипповна, крестьянская жена (д. Дорок, Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Михаил Константинов , родитель (мать) Анна Степанова , восприемник 1 Егор Константинов , восприемник 2 Федосья Филиппова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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