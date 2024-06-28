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Василиса Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василиса Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
288-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.12.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
16.12.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Иван Николаевич
Отец - Николай Ильич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Евдокия Васильевна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василиса Ивановна, крестьянская девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Золотарев Павел Александрович, псаломщик (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Николай Ильин , родитель (мать) Евдокия Васильева , восприемник 1 Павел Золотарев , восприемник 2 Василиса Иванова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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