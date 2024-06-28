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Вера Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Вера Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
280-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.11.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
12.11.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Екатерина Васильевна
Отец - Кузнецов Василий Васильевич, солдат (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Мать - Кузнецова Анна Федоровна (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Воспр. - Алексей Федорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Федоровна, крестьянская жена (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Василий Васильев Кузнецов , родитель (мать) Анна Федорова , восприемник 1 Алексей Федоров , восприемник 2 Вера Федорова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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