Кузнецова Анна Федоровна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Кузнецова Анна Федоровна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 280-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 11.11.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.
- Дата крещения
- 12.11.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Екатерина Васильевна
Отец - Кузнецов Василий Васильевич, солдат (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Мать - Кузнецова Анна Федоровна (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Воспр. - Алексей Федорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Федоровна, крестьянская жена (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Василий Васильев Кузнецов , родитель (мать) Анна Федорова , восприемник 1 Алексей Федоров , восприемник 2 Вера Федорова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.