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Александр Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
277-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
26.10.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Матрона Алексеевна
Отец - Алексей Федорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Мария Михайловна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Николаевич, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Аполлинария Михайловна, крестьянская девица ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Алексей Федоров - Отметка у Матрены: 2.10.39 , родитель (мать) Марья Михайлова , восприемник 1 Александр Николаев , восприемник 2 Аполлинария Михайлова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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