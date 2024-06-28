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Наталья Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
273-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.10.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
16.10.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Анна Александровна
Отец - Александр Прокофьевич, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Наталья Петровна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Павел Прокофьевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Прасковья Федоровна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Александр Прокофьев , родитель (мать) Наталья Петрова , восприемник 1 Павел Прокофьев , восприемник 2 Параскева Федорова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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