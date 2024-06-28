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Степанида Кузьминична

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Степанида Кузьминична
Тип записи
о рождении
Номер записи
269-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.10.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
08.10.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Анна Константиновна
Отец - Константин Михайлович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Степанида Кузьминична (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василиса Прокофьевна, крестьянская вдова (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Матвей Семенович, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Константин Михайлов - Отметка у Анны: копия а/з в райсо 15.3.68 , родитель (мать) Степанида Кузьмина , восприемник 1 Матвей Семенов , восприемник 2 Василиса Прокофьева , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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