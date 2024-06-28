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Прасковья Степановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Прасковья Степановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
262-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.09.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
10.09.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Любовь Михайловна
Отец - Михаил Иванович, солдат (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анисья Павловна (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Прасковья Степановна, крестьянская девица (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Сергей Александрович, крестьянин (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Михаил Иванов , родитель (мать) Анисья Павлова , восприемник 1 Сергий Александров , восприемник 2 Параскева Степанова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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