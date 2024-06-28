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Дьячков Николай Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дьячков Николай Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
260-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.09.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
почетный гражданин
Нас. Пункт приписки
д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
08.09.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Надежда Николаевна
Отец - Дьячков Николай Алексеевич, почетный гражданин (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Дьячкова Анна Васильевна (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Надежда Сергеевна, крестьянская девица (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Николай Степанович, крестьянин (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Николай Алексеев Дьячков , родитель (мать) Анна Васильева , восприемник 1 Николай Степанов , восприемник 2 Надежда Сергеева , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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