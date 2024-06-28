Степанида Семеновна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Степанида Семеновна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 258-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 02.09.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 03.09.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Михаил Михайлович
Отец - Михаил Иванович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Степанида Семеновна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Маркелович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Наталья Васильевна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Михаил Иванов - Отметка у Михаила: 16.?.42; 21.2.49 , родитель (мать) Степанида Семенова , восприемник 1 Михаил Маркелов , восприемник 2 Наталья Васильева , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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