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Андрей Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Андрей Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
255-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.08.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.
Дата крещения
26.08.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Михаил Андреевич
Отец - Андрей Федорович, крестьянин (д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Мать - Александра Андреевна (д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Александровна, крестьянская девица (д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Воспр. - Василий Андреевич, крестьянский сын (д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Андрей Федоров , родитель (мать) Александра Андреева , восприемник 1 Василий Андреев , восприемник 2 Анна Александрова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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