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Александр Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
253-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.08.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
23.08.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Александр Сергеевич
Отец - Сергей Артемиевич, солдат (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Екатерина Дмитриевна (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Александровна, крестьянская девица (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Федор Иларионович, солдат (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Сергей Артемьев , родитель (мать) Екатерина Дмитриева , восприемник 1 Федор Иларионов , восприемник 2 Анна Александрова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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