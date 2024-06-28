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Наталья Никитична

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Никитична
Тип записи
о рождении
Номер записи
251-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.08.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдатская девица
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
20.08.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Александр Никитич
Отец - Никита Николаевич, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Мария Леонидовна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Алексей Степанович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Наталья Никитична, солдатская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Никита Николаев , родитель (мать) Марья Леонидова , восприемник 1 Алексей Степанов , восприемник 2 Наталья Никитина , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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