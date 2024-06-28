Наталия Порфирьевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Наталия Порфирьевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 249-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 16.08.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 17.08.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Наталия Порфирьевна
Отец - Порфирий Степанович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Александра Семеновна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Павлович, крестьянский сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Ксения Александровна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Порфирий Степанов , родитель (мать) Александра Семенова , восприемник 1 Александр Павлов , восприемник 2 Ксения Александрова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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