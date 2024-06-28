Андрей Григорьевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Андрей Григорьевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 247-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 05.08.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 06.08.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Геннадий Андреевич
Отец - Андрей Григорьевич, солдат (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Марфа Сергеевна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Александр Всеволодович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Наталья Львовна, солдатская жена (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Андрей Григорьев - Отметка у Геннадия: Выд. 6.10.64 , родитель (мать) Марфа Сергеева , восприемник 1 Александр Всеволодов , восприемник 2 Наталья львова , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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