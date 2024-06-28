Варвара Николаевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Варвара Николаевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 246-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.08.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата крещения
- 02.08.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Степан Григорьевич
Отец - Григорий Николаевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Ирина Ивановна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Варвара Николаевна, крестьянская жена (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Сергей Семенович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Григорий Николаев , родитель (мать) Ирина Иванова , восприемник 1 Сергий Семенов , восприемник 2 Варвара Николаева , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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