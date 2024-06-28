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Евдокия Филипповна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Филипповна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
245-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.08.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
02.08.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Евдокия Филипповна
Отец - Филипп Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анна Никитична (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Матрона Тимофеевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Филиппович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Филипп Степанов - Отметка у Евдокии: Выслана копия … Лен.обл. бюро ЗАГС 30.3.56 , родитель (мать) Анна Никитина , восприемник 1 Михаил Филиппов , восприемник 2 Матрена Тимофеева , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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