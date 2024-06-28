Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Федоровна

Евдокия Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
243-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.07.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
29.07.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Евдокия Федоровна
Отец - Федор Михайлович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анна Семеновна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Евдокия Петровна, крестьянская жена (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Васильевич, крестьянин (д. Ченцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Федор Михайлов, родитель (мать) Анна Семенова, восприемник 1 Михаил Васильев, восприемник 2 Евдокия Петрова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close