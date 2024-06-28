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Павел Лаврентиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Лаврентиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
240-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.07.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
20.07.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Илья Дмитриевич
Отец - Дмитрий Ефимович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Пелагея Афанасиевна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Екатерина Дмитриевна, крестьянская девица (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Павел Лаврентиевич, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Димитрий Евфимов, родитель (мать) Пелагия Афанасьева, восприемник 1 Павел Лаврентьев, восприемник 2 Екатерина Дмитриева, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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