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Петр Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Петр Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
239-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.07.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
14.07.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Мария Петровна
Отец - Петр Федорович, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анна Степановна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анастасия Федоровна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Дмитрий Яковлевич, крестьянский сын (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Петр Федоров, родитель (мать) Анна Степанова, восприемник 1 Димитрий Яковлев, восприемник 2 Анастасия Федорова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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