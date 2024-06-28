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Анна Николаевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
230-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.07.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
03.07.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Ольга Ильинична
Отец - Илья Артемиевич, солдат (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анна Николаевна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Прасковья Степановна, крестьянская девица (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Семен Иванович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Илья Артемьев, родитель (мать) Анна Николаева, восприемник 1 Симеон Иванов, восприемник 2 Параскева Степанова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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