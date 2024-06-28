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Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
229-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.07.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
01.07.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Ольга Федоровна
Отец - Федор Васильевич, солдат (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Мария Яковлевна (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василиса Алексеевна, крестьянская девица (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Иван Федорович, крестьянский сын ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Федор Васильев, родитель (мать) Марья Яковлева, восприемник 1 Иван Федоров, восприемник 2 Василиса Алексеева, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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