Дьячков Юрий Николаевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Дьячков Юрий Николаевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 227-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.06.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- Губернский секретарь
- Нас. Пункт приписки
- сельцо Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 27.06.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Павел Павлович
Отец - Павел Петрович, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Васильевна ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Григорий Васильевич, крестьянский сын ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дьячков Юрий Николаевич, Губернский секретарь ( сельцо Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- родитель (отец) Павел Петров, родитель (мать) Параскева Васильева, восприемник 1 Григорий Васильев, восприемник 2 Юрий Николаев Дьячков, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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