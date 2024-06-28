Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Васильевна

Прасковья Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Прасковья Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
227-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.06.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.06.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Павел Павлович
Отец - Павел Петрович, крестьянин ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Васильевна ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Григорий Васильевич, крестьянский сын ( д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дьячков Юрий Николаевич, Губернский секретарь ( сельцо Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Павел Петров, родитель (мать) Параскева Васильева, восприемник 1 Григорий Васильев, восприемник 2 Юрий Николаев Дьячков, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close