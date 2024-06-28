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Михаил Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Михаил Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
225-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.06.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
21.06.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Павел Алексеевич
Отец - Алексей Иванович, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Дарья Александровна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анисья Петровна, крестьянская жена (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Тимофеевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Алексей Иванов, родитель (мать) Дарья Александрова, восприемник 1 Михаил Тимофеев, восприемник 2 Анисья Петрова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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