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Василий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
222-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.06.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
14.06.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Агриппина Федоровна
Отец - Федор Иванович, крестьянин (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Дарья Андреевна (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Агриппина Ивановна, крестьянская девица (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Василий Алексеевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Федор Иванов Отметка у Матрены: Выд 13.9.52, родитель (мать) Дарья Андреева, восприемник 1 Василий Алексеев, восприемник 2 Агрипина Иванова, церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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